Cadastro presencial revolta artistas

Em tempos de pandemia, trabalhadores de diversas áreas tiveram que se reinventar e precisaram de incentivo financeiro. É o caso do setor da cultura. Diversas prefeituras da Baixada estão cadastrando artistas para receber auxílio emergencial com base na Lei Aldir Blanc. Mas, em Belford Roxo, o processo tem gerado polêmica porque para ter direito ao benefício é preciso fazer o cadastro presencialmente, colocando pessoas do grupo de risco expostas.

O Fórum Permanente de Cultura da cidade, colegiado de artistas, coletivos, produtores culturais e estudantes, produziu um Carta Aberta à Secretaria Municipal de Cultura, criticando o regime presencial de cadastramento para o recebimento do auxílio e reivindicando que a prefeitura inclua outras formas de registro por meio digital ou por telefone.

De acordo com o manifesto, a revolta se justifica em função do grave quadro de surto do novo coronavírus na cidade que tem atualmente 2.315 casos confirmados e 210 mortos por causa da doença.

"Observando a situação mundial e agravada pelo nosso país, e lembrando que, entre os artistas, há pessoas no grupo de risco, solicitamos que esta secretaria disponibilize um cadastro virtual de forma acessível e desburocratizada, tendo em vista o momento de pandemia de covid-19 e seu constante crescimento em Belford Roxo", diz a carta.

É o caso de Jorge Krus, 61, que tem asma, já teve dois infartos e está no grupo de risco. "No meu caso, eu terei que ir mas é um absurdo. Eu tenho problemas de saúde e não tenho saído de casa, mas para ter direito a este benefício terei que ir até lá. Assim como eu, tem muitos outros na mesma situação, pessoas com deficiência que terão ainda mais problemas ainda para se deslocar", reclama o produtor cultural, ator e diretor de teatro há 40 anos.

Questionada sobre a existência de novas formas de registro para o auxílio, a Prefeitura de Belford Roxo não ofereceu nenhuma outra possibilidade de cadastramento, reforçando que o processo somente pode ser feito presencialmente. Além disso, informou que "obedece rigorosamente o protocolo da Organização Mundial de Saúde e o decreto municipal que determina o uso de máscaras, do álcool em gel para higienizar as mãos e distanciamento de um metro e meio nas filas".