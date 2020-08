Cursos gratuito para candidatos às eleições municipais

A Casa Fluminense e a Fundação Cidadania Inteligente estão com inscrições abertas para curso gratuito de formação online voltado para pré-candidaturas que vão concorrer às eleições municipais este ano, na Baixada Fluminense. As inscrições vão até o dia 11 de agosto.

Durante duas semanas, serão 23 vídeo-aulas com especialistas em diversos conteúdos de políticas públicas com foco na prioridade das cidades e na redução das desigualdades, como mobilidade, saneamento, saúde, cultura, educação, entre outros. Dois módulos são focados em estratégias de marketing, comunicação e financiamento de campanhas.

"Os conteúdos que compõem a Formação Giro 2020 estão alinhado com a nova Agenda Rio 2030, conjunto de propostas de políticas públicas que refletem as prioridades das cidades e pautam a melhoria das condições de vida da população", explica Henrique Silveira, coordenador executivo da Casa Fluminense.

Já Maria Luize Freire, coordenadora da Fundação Cidadania Inteligente no Brasil, destaca que o contexto atual traz a urgência de ações que disputem o futuro de bairros, favelas e cidades. "O cenário de fragilidade institucional, polarização política e crise socioeconômica demanda de nós, sociedade civil, organização de estratégias de fortalecimento de pré-candidaturas alinhadas com uma agenda cidadã. Neste sentido, a Formação Giro 2020 vai priorizar a entrada de moradores da periferia, jovens, mulheres, negros, pessoas lgbt em toda a sua diversidade e intersecções. Para girar as pautas na direção certa, é preciso girar os protagonistas".

As inscrições podem ser feitas no site www.giro2020.org. O resultado será divulgado no dia 14 de agosto e a seleção será feita de acordo com o edital.