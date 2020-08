Páginas do mundo azul de Caio

O dia a dia em sala de aula, a necessidade de inclusão e de superar as diferenças inspiraram a professora de artes plásticas, Angela Camelo, de São João de Meriti. Ela está lançando um livro infantil sobre autismo através da história 'Ser diferente não faz diferença'.

A ideia de escrever o livro veio do convívio e da observação de como era a interação social com alunos autistas.

"No primeiro ano como professora, em 2010, eu dei aula para um aluno com autismo. O comportamento dele me chamou atenção, ele era o mais inteligente da sala. Depois disso, eu tive outro aluno e comecei a observá-lo. Notei que ele ficava isolado, mas a todo tempo os colegas procuravam incluí-lo em tudo. Sempre que ele estava sozinho os amiguinhos da turma procuravam trazer ele para perto e eles conseguiam. Foi assim que eu me interessei pelo assunto".

Em 2019, o livro começou a ganhar vida. "Retrato, através da história de uma joaninha azul, o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Caio (personagem principal) acaba chamando atenção de um amiguinho por sempre estar brincando sozinho. Quando a joaninha vermelha, Pedro, resolve interagir com o mundo de seu amigo autista, se inicia uma grande amizade", resume a escritora.

Angela afirma que tenta trazer uma mensagem de respeito às diferenças e aceitação. "Esse livro reforça a convivência harmoniosa diante do jeitinho de ser de cada um, e conscientiza sobre a inclusão. É um grito de apoio à integração social".

O livro custa R$ 30 e pode ser adquirido pelo Facebook (@angelacamelo) ou pelo Instagram (@angel_arte10).