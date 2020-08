Programa "Limpa Rio" em Queimados

Rios e córregos de Queimados irão receber intervenções de limpeza e desassoreamento das margens, com o objetivo de evitar enchentes e alagamentos nas ruas e casas próximas destes locais. A ação faz parte do programa "Limpa Rio", da Prefeitura do município e do Governo do Estado, realizado através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Nesta semana, máquinas auxiliaram a atuação no Rio Abel, no bairro Nova Cidade. No total, sete rios e córregos de Queimados vão receber tratamento.

"Essas intervenções são necessárias para evitar inundações e a proliferação de vetores na cidade. É importante que a população se conscientize e não jogue lixo nos rios, mas infelizmente isso ainda acontece. Precisamos de todos para manter a cidade limpa e segura, mesmo em tempos de isolamento social", ressaltou o prefeito Carlos Vilela.

A equipe responsável pelo programa já concluiu o trabalho no primeiro trecho do Rio Abel (que compreende parte do bairro Valdariosa até o Pacaembu) e no Rio Quebra-Coco. O próximo na lista para receber as ações de preservação será o Rio Camarim.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos realiza também procedimentos de limpeza, desentupimento de ralos e bueiros, retirada de entulho, entre outros. Para solicitar esses serviços basta entrar em contato pelo e-mail semconsesp@queimados.rj.gov.br ou pelo telefone 2665-1966. O atendimento presencial funciona na sede do órgão, na Rua Félix, 1551, Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.