Novo normal: Top Shopping vai inaugurar Arena Drive In amanhã

Com o intuito de levar diversão para o público, se reinventando em tempos de pandemia, uma antiga opção de entretenimento fará parte da programação de agosto do Top Shopping, em Nova Iguaçu: o Drive In. A estreia da programação será amanhã. Para isso, será montada no local uma arena de eventos, na qual os clientes poderão assistir a shows, peças teatrais, stand up comedy e espetáculos de dança e infantis dentro de seus veículos.

O evento contará com duas grandes telas e um palco, além da estrutura de iluminação cênica, tecnologia de transmissão de som via frequência de rádio FM, e um serviço de delivery, no qual os pedidos poderão ser realizados pelo site https://www.arenadrivein.com.br/. Ao todo, serão nove sessões semanais, de sexta a domingo, a partir das 17h30, com atrações em diversos formatos e tipos.

A programação começará pelos espetáculos infantis, com os desenhos mais queridos pela garotada. Já às 20h, a experiência será com o espetáculo "Terceira Dimensão" (uma produção original especialmente desenvolvida para o evento), que conta com apresentação e música ao vivo, DJ, robôs de LED, dançarinos, performers interagindo com o público e alguns efeitos especiais.

Para fechar a noite, a sessão das 23h será voltada e indicada para quem deseja curtir aquela música ao vivo. De "DJ Live Sax" à bandas de forte nome na região, a sessão musical apresentará intervenções da "Drive Party", momento em que a Arena Drive In se transforma em uma espécie de balada sobre quatro rodas.

Com a garantia de que todas as especificações de segurança serão cumpridas, o evento será realizado em área aberta, no Estacionamento G3 do shopping. Também será oferecido álcool em gel 70% e vagas dispostas com distância mínima entre os carros, conforme o recomendado pelas autoridades.

Os ingressos do Arena Drive In podem ser adquiridos no site https://www.arenadrivein.com.br/. O valor do bilhete é por veículo, que poderá ter, no máximo, quatro pessoas.