Menino de ouro da natação

Cria de Itaguaí, o nadador Guilherme Costa, o "Cachorrão", 21, é promessa de integrar a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, no próximo ano. Medalha de ouro nos 1500 metros livres nos Jogos Pan-Americanos e recordista em três provas, o atleta tem mantido uma rotina de treinos e se prepara para garantir mais uma medalha.

Os treinos são diários no Parque Aquático Maria Lenke, na Barra da Tijuca, e são divididos entre as piscinas e academia. O foco para vencer as seletivas e ir pra as Olimpíadas é tanto, que nem durante a pandemia, quando o Maria Lenke ficou fechado, ele deixou de treinar. Com equipamentos emprestados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Guilherme organizou um espaço em seu apartamento para se exercitar.

"É preciso disciplina para se manter bem fisicamente e atingir grandes objetivos", afirma Guilherme.

A rotina do nadador inclui uma alimentação rigorosa, sem produtos processados, cinco refeições por dia, suplementos importados, hora para acordar e para dormir.

Mesmo sem data para as seletivas, a perseguição pelo ouro olímpico nunca deixou de ser uma realidade para o jovem Guilherme. "Achei até bom que a Olimpíada fosse adiada, porque assim me preparo melhor fisicamente", disse ele, que aponta Itália e Austrália como adversários mais difíceis a superar.

No Brasil, cinco ou seis atletas rivalizam com ele a disputa pela vaga nas Olimpíadas. "Sei do meu potencial e dos meus desafios. Meus maiores adversários são o tempo e meu próprios limites".

RECORDISTA

Em dezembro do ano passado, no US Open (em piscina longa), realizado em Atlanta (EUA), Guilherme quebrou o recorde sul-americano em três provas: 400 metros livres (3m46s57), 800 metros livres (7m47s37) e nos 1500 metros livres (14m55s49). Na seletiva, ele só precisa repetir estes tempos para entrar na Seleção Brasileira de Natação.