A Baixada na telona

A força cultural da Baixada sempre foi um fator de destaque na região. E, desta vez, mais um passo foi dado para o avanço e reconhecimento do cinema local em todo o país. Lançado em novembro de 2019, o filme 'Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé', dos cineastas Rodrigo Dutra e Janaina Refem, foi indicado ao Festival de Gramado, no Rio Grande Sul, onde concorrerá em nove categorias. O curta-metragem conta a história do babalorixá de Duque de Caxias, que fundou o famoso terreiro da cidade. O festival está previsto para acontecer em setembro, online. "No filme, tentamos retratar a trajetória do Seu João Alves de Torres Filho a partir da ótica dele próprio. Achamos um acervo com uma entrevista do Joãosinho e, a partir disso, dramatizamos para que virasse um filme. Tudo isso forma uma composição e espetáculo visual, um modo criativo de contar a história", conta o caxiense Rodrigo, de 37 anos, do coletivo Baixada Filma. Segundo o diretor, a ausência de obras sobre o personagem, que recebia artistas e políticos em seu terreiro, como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Dorival Caymmi, fez crescer a vontade de produzir o filme: "Eu já tinha uma trajetória de produção fílmica e intervenção documental na Baixada Fluminense. E decidi levar para a população uma obra audiovisual sobre o Joãosinho, já que só existiam produções acadêmicas. Acredito que o filme possibilitou trazer o personagem para um debate mais cultural, valorizando sua figura e simbolismo". No Festival de Gramado, 'Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé' disputará os prêmios nos seguintes quesitos: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Trilha Musical, Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som. Um reconhecimento para os que trabalham com pouco ou nenhum incentivo para produzir arte na Baixada. "Eu recebi a notícia das indicações com muito prazer e choque, porque não esperava. Há anos que envio produções para festivais. Mas, com a pandemia, vários foram cancelados ou migraram para o mundo virtual, o que me fez achar que este ano não haveria grandes opções. Para mim, essa edição será a mais histórica de Gramado, onde vamos ter a chance de mostrar nosso trabalho", enfatiza Rodrigo.

Ator de Meriti no páreo por prêmio

Intérprete de Joãosinho da Goméa no filme, o ator e diretor teatral Átila Bee, de 37 anos, está concorrendo à categoria de Melhor Ator no Festival de Gramado. Nascido e criado em São João de Meriti, o artista conta que a sensação de estar no páreo pelo prêmio confirma o grande potencial do filme e dá mais visibilidade à Baixada Fluminense, muitas vezes deixada de lado pelas autoridades.

"Fiquei muito feliz pela indicação. Nossa equipe acredita bastante na qualidade do material que entregamos, e quando somos escolhidos, passamos a ter a convicção do trabalho. Esperamos alcançar voos mais altos e ser selecionados em outros eventos internacionais, como é o de Gramado", diz Átila.

Sobre as expectativas geradas pela seleção, o ator não esconde a satisfação e o prazer de marcar presença no festival, e afirma que ganhar a premiação é a meta de toda a equipe e produção do filme 'Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé':

"Estar ali, na disputa com nosso filme, já é uma vitória, por tudo o que o filme representa: amor, fé e batalha. O Joãosinho dá voz ao interior da Bahia e à periferia do estado do Rio, além da representatividade negra de uma forma geral. A história dele diz muito sobre o povo da Baixada".

Galeria de Fotos No filme, Átila Bee vive Joãosinho da Goméa: artista concorre ao prêmio de Melhor Ator Divulgação Cena do filme Divulgação Documentário sobre Joãosinho da Gomea Divulgação Documentário sobre Joãosinho da Goméa concorre em Festival de Curta Divulgação