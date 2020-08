Moradores de Mesquita podem solicitar teste de covid-19 em casa

A Prefeitura de Mesquita está realizando testes de covid-19 na casa dos moradores. A proposta é realizar o diagnóstico de cerca de 200 pessoas por bairro. Para solicitar o teste, o cidadão deve acessar o site consultas.colab.re/cadastrotestecovid19mesquita ou baixar o aplicativo Colab, onde deve ser efetuado cadastro. Segundo a prefeitura, somente as pessoas que realizem a inscrição prévia poderão ser testadas, caso sejam selecionadas pelas equipes de saúde do município.

Segundo o Dr. Emerson Trindade, secretário municipal de Saúde, o objetivo é fortalecer os dados epidemiológicos do município para definição de estratégias mais assertivas no combate à covid-19.

"Com os resultados dessa experiência, poderemos avaliar, por exemplo, quais regiões estão com mais contágio", explica o secretário.

Os testes de covid-19, que estão sendo aplicados pelas equipes de Saúde da Família, detectam se o paciente está ou não com a doença. O porteiro Gutemberg de Oliveira, de 31 anos, morador do alto Uruguai, foi um dos que foram avaliados ao receber, em casa, a visita do enfermeiro Vitor Moreira, que faz parte do quadro de funcionários da Clínica da Família Dr. Jorge Campos.

"Eu me inscrevi porque senti uma falta de ar constante, cheguei até a ir à UPA, mas diagnosticaram como crise de ansiedade. E eu acredito que era mesmo, pois tinha a sensação de que estava tendo um infarto", relatou Gutemberg, que teve teste negativo para covid-19.

NAS CLÍNICAS

Os testes para covid-19 também estão sendo realizados em cinco clínicas da família. São elas: Jacutinga, Dr. Jorge Campos (Coreia), Walter Borges (Chatuba), São José (Santa Terezinha) e Edson Passos. Nesses locais, os testes de covid-19 estão sendo aplicados em pessoas com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse, dor de garganta ou coriza. Pacientes com pressão persistente no tórax ou coloração azulada dos lábios ou rosto também estão no grupo de usuários que devem ser testados.

"Há, ainda, a indicação de exames para pessoas com sintomas respiratórios há mais de oito dias, profissionais de saúde e de segurança pública em atividade, pessoas que residam com profissionais de saúde ou de segurança pública sintomáticos, pacientes acamados ou restritos ao lar e pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e que manifestem sintomas compatíveis com o coronavírus", detalha o secretário Dr. Emerson Trindade.

O teste para o novo coronavírus realizado nas clínicas da família é do tipo rápido, em que o resultado é conhecido em apenas 15 minutos. O mecanismo é parecido com os testes rápidos para HIV e Sífilis, em que é realizado um furo no dedo do paciente. A análise é feita a partir da coleta de uma gota de sangue.