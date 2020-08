Foram retomadas nesta semana as obras de infraestrutura no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse. Operários deram início ao processo de retirada das telhas para a construção do novo telhado e retomaram as obras de expansão do Centro de Imagem e construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Além disso, as intervenções também preveem melhorias na infraestrutura das enfermarias adultas. As obras estava paradas devido às medidas de isolamento social mais rígidas no início da pandemia.

Em outra frente de atuação, operários iniciaram obras em mais uma enfermaria da maternidade Mariana Bulhões, que teve obras concluídas em três enfermarias na semana passada. O espaço está recebendo melhorias em sua infraestrutura, correção de problemas hidráulicos, elétricos, pintura, construção de um banheiro e manutenção no sistema de iluminação e refrigeração.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informa que tanto no HGNI quanto na Maternidade Mariana Bulhões, as reformas acontecem sem que nenhum serviço médico seja paralisado.

"Conseguimos nos programar para fazer essas obras, tomando todos os cuidados necessários nesse momento de pandemia, garantindo à população que irá procurar, desde os serviços na atenção básica, até o hospital e a maternidade, um ambiente com melhor estrutura", destaca o prefeito Rogerio Lisboa.

As obras de infraestrutura também estão sendo realizadas em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As unidades de Santa Clara de Vila Nova, Palhada, Prata e Valverde estão sendo reconstruídas dentro das normas técnicas exigidas pelo Ministério da Saúde, segundo a prefeitura. As outras unidades em obras são as de Rodilândia, Miguel Couto, Padre Manfred, Vila Tânia, Santa Eugênia, Dirceu de Aquino Ramos, Cerâmica, Santa Rita, Santa Clara do Guandu e a Policlínica de Cabuçu.