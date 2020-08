Para driblar a pandemia

Começa hoje o projeto gratuito 'Meu Job Meu Jeito', do Senac RJ. A ação, que está na sua segunda edição, acontece desta vez 100% online, para evitar a disseminação do novo coronavírus. A feira de profissões online, voltada para jovens de 16 a 24 anos, reúne especialistas que trarão uma série de orientações para os que ainda não decidiram qual carreira seguir. Já os que fizeram suas escolhas terão acesso a dicas de como ter sucesso na busca por oportunidades no mercado de trabalho e como abrir o próprio negócio. As atividades vão acontecer ao longo de três meses. A inscrição é gratuita, e deve ser feita no site www.rj.senac.br/mjmj.

A abertura oficial acontece hoje, às 20h, em uma live no Instagram do Senac RJ (@senac_rj), apresentada com a pegada jovem e irreverente de Daniel Curi, ator do canal Parafernalha e videomaker. O encontro vai reunir convidados especiais, que, em interação com o público, vão contar exemplos de pessoas que deram certo e dar dicas úteis para os estudantes que estão em dúvida sobre qual caminho seguir. Tudo isso com uma linguagem bem-humorada, com o ator interpretando personagens baseados em fatos 'quase' reais.

Segundo a especialista de produtos de marketing e empreendedorismo do Senac RJ, Josilene Barros, a iniciativa de continuar com o projeto foi uma resposta aos obstáculos enfrentados pelos jovens para ingresso no mercado diante do contexto da pandemia do novo coronavírus.

"O medo e a dúvida sobre o futuro profissional, comuns nesta fase da vida, foram potencializados diante das incertezas e do adiamento de planos impostos pela pandemia. Nesta edição, queremos oferecer mais do que conteúdo. Nossa intenção é dar voz aos jovens e apoiá-los nesta jornada, abrindo um espaço para que compartilhem suas dores e, ao mesmo tempo, descubram alternativas para conquistar seus objetivos", explica Josilene.

A agenda desta edição do 'Meu Job Meu Jeito' terá ações semanais e mensais, em diferentes formatos. As esquetes de humor com Daniel Curi, que fizeram sucesso no ano passado, agora viraram uma websérie: todas as quintas-feiras o público vai poder assistir aos diversos personagens criados pelo ator. Além de lives sobre diversos temas do universo profissional, serão contadas histórias de sucesso de quem conseguiu oportunidades de trabalho na área em que sempre quis, e também sobre os jovens que estão abrindo seu próprio negócio.

Os conteúdos, elaborados pelos especialistas do Senac RJ, incluem desde dicas práticas sobre como agir em um processo seletivo e elaborar um currículo até as etapas para modelar a própria empresa, com orientações sobre os principais pontos que o empreendedor deve observar para ter sucesso. Além das palestras virtuais, a feira online irá disponibilizar ferramentas, e-books, tutoriais e indicações de aplicativos aos jovens participantes.

"Queremos justamente mostrar para os jovens que é possível conquistar seus objetivos, mesmo em um momento de adversidade como o da pandemia", diz Josilene.