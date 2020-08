O Portal dos Procurados divulgou ontem cartaz para ajudar a Delegacia de Roubo e Furtos de Cargas (DRFC) com informações que levem à captura de Roberto Felippe Soares da Silva, o Ninho, de 28 anos, Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, de 40, e Cleyton Santos de Lima Paulino, o Milinho, de 28. Eles são os principais suspeitos de envolvimento em uma tentativa de assalto ao depósito Central das Lojas Americanas, na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Austin, em Nova Iguaçu, em outubro de 2019.

A tentativa de roubo aconteceu na madrugada do 1º daquele mês, quando cerca de dez criminosos da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, invadiram o depósito da empresa e encheram dois caminhões com aparelhos eletrônicos. Na fuga, eles foram surpreendidos por seguranças e policiais militares. Houve confronto e os bandidos conseguiram fugir. Nenhum produto foi levado.

Segundo informações da polícia, o traficante Motoboy, chefe do tráfico de drogas da Favela Nova Holanda, é quem financia esses roubos a terminais de cargas, com homens e armas. O traficante Ninho atua em toda a Região Metropolitana e seus alvos são caminhões que transportam produtos eletrônicos e depósitos de mercadorias. Já Cleyton Santos é apontado como autor de sequestros relâmpago.

ANONIMATO GARANTIDO

Quem tiver informações sobre os criminosos pode fazer a denúncia pelo Whatsapp Portal dos Procurados (98849-6099), por mensagem in box no Facebook (https://www.facebook.com/procuradosrj/), pelos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo Aplicativo para celular 'Disque Denúncia', Twitter (https://twitter.com/PProcurados) ou Instagram (https://www.instagram.com/portal.dos.procurados). Em todos os canais, o anonimato é garantido.