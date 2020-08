Prefeitura prossegue visitas em casa para testagem de covid-19

A Prefeitura de Nilópolis prossegue nesta semana a estratégia de testar a população para a covid-19 nos bairros, aplicando o kit de diagnóstico na casa dos moradores. As visitas tiveram início na última semana, e estão sendo feitas por equipes municipais do programa Saúde Família.

O trabalho da equipe é o de verificar a temperatura dos moradores e aferir o nível de oxigênio no sangue com o aparelho oxímetro, além da distribuição de máscaras de proteção facial e material informativo sobre o novo coronavírus.



A ação é dividida em duas fases: a primeira tem como objetivo atingir 53% da população, através da estratégia de saúde da família (ESF). Na segunda fase, o intuito é alcançar os outros 47% da população por meio das equipes da Secretaria municipal da Saúde.



Caso o morador apresente sintomas compatíveis com a covid-19, a equipe fará um teste rápido no cidadão: o resultado é conhecido em cerca de 15 minutos. De acordo com o protocolo estabelecido pela prefeitura, a realização dos testes tem o objetivo de auxiliar no rastreamento e diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus na cidade de forma precoce.



KIT ALIMENTAÇÃO

Também na última semana, a prefeitura deu início à distribuição de cestas básicas nas escolas a alunos da rede. Cada família com até três filhos recebe uma cesta básica. As com quatro ou mais filhos recebem duas. Nesta semana, o Facebook da prefeitura (@prefeituradenilopolisoficial) irá divulgar novos locais de distribuição.