Bairro Parque Araruama recebe nono Mutirão de Testes Rápidos

Começou ontem o nono Mutirão de Testes Rápidos de covid-19 em São João de Meriti. Desta vez, a ação ocorre no bairro Parque Araruama e vai atender a população até amanhã, sempre a partir das 9h.

Centenas de pessoas já procuraram o serviço, que conta ainda com o apoio do ônibus ginecológico da Secretaria Municipal de Saúde para a coleta de preventivo.

A prefeitura vem realizando as ações por toda a cidade para mapear e direcionar novas ações aos bairros que mais necessitarem, é o que explica a secretária de Saúde, Marcia Lucas.

"Alguns bairros estão recebendo mais atenção porque apresentaram mais casos, o que esperamos é intensificar as ações através dos dados que colhemos durante os mutirões. Então, pedimos àqueles que estiverem tossindo, com febre ou qualquer outro sintoma, que venham fazer teste de covid e as mulheres aproveitem para fazer o preventivo".

O Mutirão de Testes Rápidos da Praça de Araruama acontece na Rua Dionísio Rocha s/nº, Parque Araruama.