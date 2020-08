Dupla da Baixada lança um novo EP

Da Baixada Fluminense surgiu o YOÙN, um projeto que une R&B, rap, jazz, soul e hip hop, passeando entre diversas sonoridades. Formado por Alisson Jazz e GP, o duo busca sair do óbvio, mesmo quando apresentam temas românticos, como seu primeiro single, "Meu Grande Amor".

Unindo harmonias vocais do soul e do gospel e produção musical que mistura beat e instrumentos orgânicos, o som da dupla promete. GP e Alisson Jazz têm formação musical na igreja, e desde 2017 se apresentam entre as estações de Nova Iguaçu e Central do Brasil na linha Japeri, uma das mais populares - e caóticas - do sistema de trens do Rio de Janeiro.

"Meu Grande Amor", estreia autoral da dupla, traz uma revisão moderna do charme em forma de R&B e rap. Juntamente com "Só Love", "Nova York" e um EP ao vivo gravado no YouTube Space em 2019, YOÙN já soma mais de 2 milhões e meio de plays nas plataformas de música.

Para saber mais da dupla visite o perfil do Instagram (@youn.oficial).