Medidas restritivas são prorrogadas

Para conter a propagação do novo coronavírus, as prefeituras da Baixada Fluminense seguem adotando medidas restritivas e readequando os serviços. Em Duque de Caxias o retorno das aulas foi prorrogado para 14 de setembro. Já em Nova Iguaçu, em alguns setores, o serviço tem funcionado apenas virtualmente ou com atendimento previamente agendado. Apesar disso, a prefeitura liberou abertura dos shoppings em horários ampliados.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou na tarde da última quinta-feira, 20, que irá seguir as determinações do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o retorno das atividades escolares. O Estado estabeleceu que as aulas presenciais na rede de ensino privada poderão ser retomadas a partir do dia 14 de setembro, e na pública, inclusive nas unidades de ensino superior, no dia 5 de outubro. A medida vale para regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação pela covid-19 por, no mínimo, duas semanas seguidas antes da data prevista para a abertura.

O último decreto da cidade da Baixada Fluminense previa suspensão das aulas na rede pública municipal até o próximo dia 31.

Visando a saúde e segurança de funcionários e contribuintes, a Prefeitura de Nova Iguaçu adotou novas medidas. O atendimento presencial na Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa (PTDA) da Procuradoria Geral do Município - PGM será feito somente mediante agendamento prévio, por e-mail ou por telefone. O mesmo vale para quem desejar ser atendido nos setores da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças - SEMEF.

O contribuinte que precisar agendar atendimento na PTDA deve fazer a solicitação pelo e-mail dividaativapgm@novaiguacu.rj.gov.br ou pelos telefones 3779-1141 e 3779-1149. Para o atendimento na SEMEF, o agendamento deve ser feito pelos links http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semef/links-uteis/ ou pela Central de Atendimento ao Cidadão (21) 2666-4970.

Shoppings em novo horário

Após o decreto publicado pela Prefeitura de Nova Iguaçu o Top Shopping e o Shopping Nova Iguaçu retornaram o funcionamento no horário normal, das 10h às 22h.

A abertura segue com as medidas de segurança sanitária necessárias para o combate ao covid-19 definidas pelos órgãos competentes. Entre elas, estão o uso de máscara, as orientações visando o distanciamento social no piso, nos degraus das escadas rolantes, além da distribuição de álcool em gel, por exemplo.

De segunda a sábado, as lojas e Praças de Alimentação, abrem das 10h às 22h. Já aos domingos e feriados, as lojas abrem das 13h às 21h, e as Praças de Alimentação, das 12h às 22h.