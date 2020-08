O Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente vítima de violência, o NACA Baixada, será inaugurado hoje, em Nova Iguaçu. A iniciativa é fruto da atuação da Fundação para Infância e Adolescência (FIA-RJ), através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), garantindo direitos e proteção. Neste novo formato, haverá também um novo atendimento do Programa SOS Criança Desaparecida.

O NACA concentra as ações no atendimento à crianças e adolescentes em situação de violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual no âmbito familiar. O programa conta com profissionais qualificados e tem como objetivo interromper a situação de violência e buscar novas formas de convivência familiar que proporcionem um ambiente adequado ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Já o SOS Crianças Desaparecidas é um programa da FIA, criado em 1996. Com o novo núcleo do projeto, na Baixada, serão desenvolvidas ações voltadas à identificação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos e sua reintegração à família. Nos seus 24 anos de existência, já foram registrados 3.719 casos de desaparecimento registrados, com um êxito de 84%, solucionando um total de 3.142 ocorrências.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas no ano de 2017, foram registrados mais de 9 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. Com base nos dados, a secretária da SEDSODH, Cristiane Lamarão, destacou a relevância e os benefícios trazidos pelo programa. "A importância desse equipamento é enorme, pois a região não conta com esse atendimento, presente apenas na capital, mas vamos disponibilizar essa rede de garantia de direitos e proteção às crianças e adolescentes da Baixada Fluminense," afirmou a secretária.

A presidente da FIA, Ana Mantuano, esclarece que ambos os equipamentos atuarão sob gestão direta da Fundação. "O objetivo é integrar o Sistema de Proteção e Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Baixada, se articulando com as instâncias de defesa e responsabilização fortalecendo a política de proteção integral à criança e ao adolescente na região".

O Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente fica na Henrique Duque Estrada Meyer 149, em Nova Iguaçu, e começam as atividades a partir de hoje às 14h.