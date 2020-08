As inscrições para a terceira edição do Decola Jovem estão abertas e vão até o próximo domingo. O programa gratuito, criado pelo Instituto Souza Cruz, tem parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias e o objetivo é incentivar os jovens a empreenderem como uma alternativa de trabalho e geração de renda. Nesse ano, devido a pandemia, o curso será online.

O conteúdo disponibilizado ao longo de cinco dias será passado através de uma plataforma online que pode ser acessada pelo computador ou celular. Dentre as atividades, os participantes aprenderão como tirar as suas ideias do papel, a construção de um empreendimento, plano de negócios, desenvolvimento da marca, projeção financeira de médio e longo prazo, fluxo de caixa e mais.

Após a capacitação, os participantes receberão consultorias exclusivas, por 90 dias, para acompanhamento do plano de negócio. Ao todo, serão 50 vagas para pessoas de 18 a 35 anos. Os interessados devem se inscrever até este domingo pelo site www.decolajovem.com.br. As aulas serão de 14 à 18 de setembro, das 17h às 20h.

Sucesso

Participante da primeira edição do Decola Jovem, Lohanny Machado, de Duque de Caxias, alavancou o seu negócio de pipocas gourmet. "Aumentei em cinco vezes o faturamento. Aprendi a distinguir entre receita e despesa, capital de giro, capitalização entre outros assuntos relacionados. No marketing, a dica é entender que hoje se você não está na internet, você simplesmente não existe", ressalta.