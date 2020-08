Ator de grupo teatral de Nova Iguaçu participa de websérie

Em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus mudou completamente a forma das pessoas se relacionarem. Uma tendência, ainda maior por conta do isolamento é a conectividade cada vez mais acentuada, das relações online, através dos celulares e computadores. Uma nova websérie, que conta com o ator Pablo Cortez da companhia teatral Trupe Investigativa Arroto Cênico, de Nova Iguaçu, vai no sentido contrário ao das redes, e conta a história de um casal que encontra nas cartas um modo de se expressar.

A série da web "Cartas para o fim de um mundo" tem a atuação de Cortez, que interpreta juntamente com a atriz Camila Curty, seu par também na vida real, o casal protagonista. Os personagens Ana e Luiz, são uma dupla à moda antiga, não gostam de tecnologia, e utilizam cartas para desabafar suas angústias. Em meio à quarentena eles percebem não estar mais na mesma sintonia, fato que causa uma crise no relacionamento. O desenrolar da história acontecerá ao longo de 15 episódios lançados gratuitamente todas as terças-feiras às 20h no canal "Cartas para o fim de um mundo", no site Vimeo.



O ator trabalha no grupo de teatro de Nova Iguaçu há quatro anos e tem dois espetáculos junto à companhia. Com a pandemia, ele está investindo mais em projetos pessoais, mas mantém o vínculo com a Trupe. Como a construção da websérie tem sido feita de forma remota, foi preciso se adaptar, além da atuação, os artistas se dividem entre a direção do projeto e até mesmo a captação de imagens. A edição fica a cargo de Thiago Klojda, também isolado.



“Estamos nos descobrindo, pois cada episódio é um desafio diferente. A autoprodução sempre foi uma vontade minha e da Camila, de não somente esperar, e sim, de criar nosso próprio trabalho e estamos fazendo isso”, explica Cortez.



A ideia para o roteiro surgiu da quarentena do dramaturgo Herton Gustavo Gratto e da poeta e escritora Ligia Prieto. Ambos começaram a escrever cartas um para o outro, repletas de angústias, medos e frustrações de um casal ficcional separado pelo isolamento. O conteúdo das correspondências chegaram até os atores que logo se encantaram com os escritos e planejaram produzi-lo.

Vida real

Se o casal interpretado na ficção é avesso à tecnologia, o mesmo não se pode dizer de Camila e Pablo da vida real. Ambos conversam diariamente por plataformas online e marcam de assistir virtualmente a séries e filmes que assistiam juntos. Eles se conheceram na faculdade e namoram há quase cinco anos. O ator conta aonde a arte se assemelha à realidade.



“Como o casal da série nós também somos românticos. Já chegamos a trocar cartas também em um momento. Apesar de nós dois termos um lado poético bem forte, a Ana (personagem de Camila) é bem prática, assim como ela. E por sua vez, eu tenho um lado lúdico muito presente, assim como meu personagem”