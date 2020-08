Incentivo para empreendedores

Em época de pandemia, muitas pessoas perderam sua capacidade de gerar renda. Com o intuito de ajudar aos artesãos e empreendimentos de economia solidária, a Secretaria de Trabalho de Belford Roxo criou a Vitrine do Empreendedor Solidário, que ficará em exposição para o público na sede do órgão. Em cada produto que estiver na vitrine haverá o contato de quem o fabricou. Os interessados podem ligar e negociar direto a compra com o artesão e empreendedor.

Na vitrine ficarão expostos os produtos feitos pelos artesãos e empreendedores de economia solidária do município. "Nosso objetivo é oferecer mais um apoio para os pequenos comerciantes de Belford Roxo, pois a maioria sofreu com a queda das vendas na pandemia. A vitrine é mais um canal para que eles consigam vender seus produtos", argumentou o secretário Municipal de Trabalho, Adriano Nascimento, destacando que na vitrine estão expostos diversos produtos como quadros, garrafas de mel e boneco feito de lã.

O apicultor Juventino Barros, 67 anos, destacou que a vitrine irá dar mais visibilidade aos pequenos produtores. "A pandemia afetou muito o nosso trabalho, mas acredito que a vitrine é mais um local para darmos visibilidade aos produtos", disse Barros, que também é presidente da Associação de Desenvolvimento dos Apicultores da Baixada (Adab). Ele fabrica mel, hidromel (espécie de vinho de mel), própolis, geleia real e bala de gengibre, entre outros produtos.

A artesã Arlete Ribeiro, 56, frisou que a vitrine será mais um espaço para que os trabalhadores da economia solidária exponha os produtos. "O espaço é ótimo e providenciarei peças para expor", resumiu Arlete.

Para expor o produto na vitrine, a pessoa deve comparecer à Secretaria Municipal de Trabalho (Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305, Centro), preencher uma ficha e deixar o produto com a identificação, valor e material produzido. Quem que se interessar em adquirir a peça exposta fará contato direto por email ou telefone para efetuar a compra.