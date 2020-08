CRAS fazem agendamento

Os oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Magé continuam realizando atendimentos mesmo durante a pandemia. Para isso, os agendamentos são feitos previamente para evitar aglomerações.

"Nossa equipe conta com psicóloga, assistente social, oficineiro, orientador social e educador físico. Todos esses profissionais orientam e apoiam a população. Nesse momento, nós estamos realizando atendimentos somente após agendamento através do telefone, com dia e horário certo para que não ocorra aglomeração nas unidades. Também estamos realizando atividades via telefone, ou seja, o profissional liga para o usuário e faz o atendimento", afirmou a coordenadora de Proteção Social Básica, Ádila Braga.

Ainda de acordo com a coordenadora, as redes sociais têm sido um importante meio para os profissionais levarem orientações e atividades de lazer ao público. "Semanalmente, nós produzimos vídeos para publicarmos nas redes sociais. Dessa forma, nós realizamos as interações com os grupos de referência".

Os moradores que precisarem, podem agendar o atendimento das 9h às 17h.