A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais, através do Programa de Acesso aos Cursos Livres a Distância (CISCO), vai abrir hoje a segunda etapa de matrículas do segundo semestre para cursos online. Serão 19 mil vagas em cincos cursos diferentes.

Os interessados poderão fazer as inscrições até o dia 7 de setembro. As aulas devem começar do dia 31 de setembro e vão até 11 de outubro. As vagas são para turmas de Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas.

As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec pelo link www.fundec.rj.gov.br). Após todas as vagas serem preenchidas, o processo será encerrado, independente do número de candidatos.

Para efetuar a matrícula, o aluno que se inscreveu deve informar o CPF, telefone para contato, data de nascimento e e-mail para cadastro na plataforma de aprendizagem online.

Para mais informações sobre os cursos, os interessados podem entrar em contato através do whatsapp (21) 99429-7916.