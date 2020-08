Em um intervalo de sete dias a Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Itaguaí foi invadida três vezes. A mais recente foi percebida ontem, quando os funcionários chegaram para trabalhar e perceberam o local remexido. Um quarto incidente de vandalismo já havia sido notado em 30 de junho.

Os cômodos foram revirados, portas e armários arrombados, vidros quebrados. A polícia foi chamada e verificou o roubo de cerca de R$70, e até mesmo restos de comida feitos por quem invadiu a unidade.

A sequência de invasões começaram na semana passada, entre terça-feira, 18, e quarta-feira ,19, ocorrendo novamente no dia seguinte, entre quarta e quinta-feira, dia 20. O curioso é que em nenhuma das ocorrências foi levado nada de valor, computadores, televisores e ventiladores permaneceram intactos. No entanto, arquivos e pastas com fichas das pessoas assistidas pela Apae de Itaguaí foram revirados.

"Os atendimentos estão interrompidos por causa da pandemia e iríamos voltar com os eles em setembro, disponibilizando acompanhamento psicológicos e fonoaudiólogos com horários definidos e respeitando as medidas sanitárias, mas diante dessa situação não sabemos mais. Iremos realizar reuniões ao longo da semana para avaliar se voltamos ou não, porque estamos com medo. Queria fazer um apelo à comunidade do bairro Estrela do Céu (onde fica a sede da Apae) e as autoridades. Meu pedido é que olhassem por nós, que nos ajudassem, a Associação é de todos", relata a vice-presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcional, Mizarete Barbosa da Silva.

De acordo com presidente da Apae Itaguaí, Jorge Carlos Medeiros, um Boletim de Ocorrência foi registrado na 50ª DP (Itaguaí) na quinta-feira passada. A ocorrência de ontem, no entanto, ainda não foi registrada, segundo a Polícia Civil.