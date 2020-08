Ajuda para quem trabalha com cultura

Seropédica começou a fazer o cadastramento do auxílio para trabalhadores da cultura que se encontram impossibilitados de exercerem suas atividades por conta da pandemia da covid-19. O apoio financeiro serve para músicos, atores, profissionais da dança e literatura, artesãos, artistas de rua, povos e/ou comunidades tradicionais, dentre outros.

Só tem direito de receber as parcelas de R$600 do benefício quem comprovar atuação no setor cultural nos últimos dois anos e cumprir critérios como o de renda familiar máxima de até R$ 28.559,70 no ano de 2018. A ajuda não é permitida, no entanto, para quem tem emprego formal ativo, recebe um benefício previdenciário ou assistencial — com exceção do Programa Bolsa Família — ou ainda seguro-desemprego, sendo assim, a ajuda é destinada aos trabalhadores informais. As pessoas que já receberam o auxílio emergencial do Governo Federal não podem receber novamente pela cultura.

Os espaços artísticos e culturais, pequenas e microempresas culturais e cooperativas; instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por causa do isolamento social também terão direito ao benefício, que nestes casos vai de R$ 3 mil até R$ 10 mil.

O cadastro está disponível até o dia 11 do mês que vem na página oficial da prefeitura de Seropédica. Quem não tiver acesso à internet está liberado para fazer o cadastro na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, que fica localizada na Avenida Ministro Fernando Costa 414.