Bagunça aqui, não!

Nos últimos anos, muitas profissões inovadoras têm surgido no mundo e atraído parte da população à experimentar as novas tendências. É o caso do personal organizer, pessoa responsável por avaliar o cliente, identificar a rotina e o ambiente, e fazer a organização do local, com objetivo de eliminar aquela bagunça indesejada. A iguaçuana Thayane Santos, de 29 anos, é uma dessas organizadoras e auxilia na limpeza de guarda-roupas, closets, armários e cozinhas. Para os clientes, é uma forma de se livrar da bagunça sem estresse.

Formada em Administração, Thay Organizer, como é conhecida em seu ramo profissional, nem sempre esteve por dentro dessa área. A empreendedora atuava no departamento financeiro de uma empresa, quando percebeu que não fazia parte do mundo corporativo e decidiu se aventurar no hobbie preferido: organizar os ambientes.

"Eu trabalhava em escritório antes de me tornar uma organizadora profissional. Fiz faculdade de Administração e participava do setor financeiro de uma empresa. Acabei fazendo um curso básico para organização de escritórios e documentos, já que sempre gostei de arrumação. Com o tempo, eu vi que aquilo que fazia não era minha vontade e decidi sair desse ramo. Aproveitei esse vontade de organizar, juntei com meu desejo de ajudar as pessoas e de empreender, e criei a Thay Organizer", conta.

"Com o auxílio dado por mim às famílias e a paixão por ser uma organizadora, eu me estabilizei nessa área e, hoje em dia, atuo não só na Baixada Fluminense, mas também em outras zonas do estado do Rio: Barra da Tijuca e Zona Sul. Na verdade, eu tento sempre cativar meus clientes e ir aonde eles me chamam, para criar um certo tipo de fidelidade com eles e mostrar que estou sempre disponível".

Apesar de ser nova no Brasil, tendo chegado no país apenas em 2009, a profissão de organizadora profissional nasceu nos Estados Unidos, por volta de 1990, e foi se espalhando pelo mundo, muito em função da globalização e das transformações ocorridas no mercado de consumo. Questionada sobre os pontos positivos da ocupação, Thayane revela que quanto mais um profissional desses atua nos lares, mais feliz fica a família.

"Um personal organizer leva aos moradores e às casas mais qualidade de vida, conforto, e menos estresse, já que o nível de bagunça no ambiente diminui consideravelmente. Um dos cômodos mais procurados para realizamos o nosso serviço é o quarto, porque lá ficam os guarda-roupas, que costumam sempre estar desorganizados. Tenho o hábito de dizer que arrumar os quartos é um fator fundamental na casa".

Benefícios

Além de ajudar a manter um ambiente mais limpo e apresentável, a contratação de um organizador profissional pode render uma série de outros benefícios adjacentes, como: economia financeira e de tempo, já que o contratado fará a arrumação do ambiente; preservação da saúde (local limpo previne doenças e alergias); e vida social mais ativa, uma vez que a recepção de visitas pode ser feita com mais frequência.

"Eu costumo dizer que a arrumação é fundamental para manter a harmonia do lar. Cada objeto da casa precisa ter seu próprio 'endereço', assim, quando algo estiver fora do lugar, já se sabe onde deveria estar. A organização fica mais fácil e veloz, além de poupar tempo, o que, atualmente, não temos muito", esclarece Thayane.