Grupo faz podcast teatrais

A companhia de teatro Trupe Investigativa Arroto Cênico, de Nova Iguaçu, começou ontem a 3ª edição do projeto virtual "Dendicasa - Insights Dramatúrgicos", que visa promover intercâmbios entre atores de diferentes grupos artísticos.

A iniciativa funciona da seguinte forma, são convidados três dramaturgos para criarem cenas curtas de teatro, com um tema pré-definido. Em seguida são convidados atores para leituras dramatizadas das cenas, que são apresentadas em formato de podcast. Amanhã vai rolar uma live com um bate-papo com o elenco desta edição, como sempre acontece.

Artistas de Nova Iguaçu, Japeri, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias, dentre outras cidades da Baixada Fluminense, e até mesmo fora do Rio de Janeiro, já marcaram presença no projeto.

"Nós fazemos esse intercâmbio tentando privilegiar os atores e atrizes da Baixada. Produzimos uma espécie de radionovela contemporânea. Trazemos textos falando sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o aqui e o agora. As leituras são carregadas de efeitos sonoros para dar as noções de ambientação", conta o diretor artístico de Marcos Covask.

Devido às restrições de circulação por conta do coronavírus adaptações foram feitas para dar continuidade aos trabalhos. Hoje, o conteúdo feito no Dendicasa - Insights Dramatúrgicos é 100% online.

"Ficar parado não adiantava, começamos a focar em ações virtuais, cada um na sua casa. O elenco ensaia durante dois ou três encontros por aplicativos de vídeo chamada. Depois disso, cada um grava seu áudio com suas falas separadamente, depois editamos e unimos o material. Nesta edição mesmo, tem uma atriz de Nova Iguaçu que contracena com um ator de Limeira, São Paulo", explica Covask.

Sobre o futuro, é tudo incerto ainda. "A ideia é continuar com podcast até dezembro. Em março do ano que vem, pretendemos fazer uma amostra presencial de todo o conteúdo feito durante a pandemia, tudo encenado com os atores. Temos ideias também de transformar o conteúdo em um livro, para as pessoas terem acesso a estes textos. Queremos expandir esse projeto que a principio é só virtual" , afirma o diretor artístico.

O podcast está na plataforma "Speaker", basta procurar por Dendicasa Insights Dramatúrgicos. As lives são no Istagram (@arrotocenico) e no Facebook(Trupe Investigativa Arroto Cênico).