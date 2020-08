Horta Urbana na cidade de Magé

Um terreno de 8.700 m², no bairro da Vila Nova, em Magé, está sendo preparado para dar lugar ao Projeto Hortas Urbanas. O espaço que antes sofria com o abandono e o acúmulo de lixo, foi limpo pela equipe de Infraestrutura da prefeitura e uma grade aradora já preparava o solo para receber o plantio dos alimentos que serão cultivados com a ajuda dos moradores da região.

O plantio será realizado com alimentos mais consistentes e aproximadamente 8 toneladas poderão ser retiradas a cada colheita. As sementes e mudas introduzidas no terreno virão do centro de pesquisas agrícolas do município, o CEPTA, e em breve os moradores vão colher alimentos como abóbora, aipim, batata doce, inhame, taioba e feijão.

Ailton Nunes, secretário de Agricultura Sustentável da cidade, explicou que a iniciativa é de cunho social e pautada na busca por uma maior integração da sociedade civil. "Cerca de 50 famílias serão beneficiadas. Elas vão poder participar do cultivo e da colheita. Isso vai ajudar para que se alimentem melhor e, inclusive, pode servir de terapia", diz o secretário, adiantando que o próximo passo será a utilização de um micro trator utilizado na agricultura para fixar o adubo no solo.

Ainda segundo o secretário, já foram discutidas as formas de como vai se desenvolver o plantio e a ocupação do espaço. "Estamos em contato constante com os moradores. Queremos fazer desse lugar um espaço onde as pessoas possam relaxar, conversar, trocar ideias e praticar a agricultura buscando uma vida mais saudável"

As ideias futuras para deixar o espaço cada vez mais proveitoso para a população e, também, ambientalmente ecológico, já começam a tomar forma. Uma casa em ruínas na entrada do terreno será reformada. Há, ainda, uma nascente no local, com água límpida proveniente dos rios do município de Magé. O planejamento, segundo a prefeitura, é transformá-la num grande lago para abastecer a plantação.