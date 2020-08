Com o aumento nos pedidos durante a pandemia, a Padaria Bolivas, em Mesquita, rapidamente precisou adaptar o serviço de entrega. Se antes o delivery era exclusivamente voltado aos consumidores dos garrafões de água mineral e botijões de gás, agora, são os amantes do pãozinho quente que dão as cartas. Ou melhor, que têm prioridade na hora de receber as compras. Foi justamente pensando em atender os idosos, público que por recomendação das autoridades de saúde deve permanecer em isolamento social, que o negócio cresceu em meio à crise.

Antes da pandemia, as entregas eram feitas apenas por um funcionário do balcão que ficava responsável pela demanda de toda a região. Com o movimento no telefone aumentando, foi necessário adaptar e, novamente, um atendente foi deslocado para ajudar no delivery. Para acelerar o processo, a área foi dividida em duas, assim, cada ciclista fica responsável por um setor. "A ideia agora, é contratar um novo entregador para que o fluxo, com a retomada das atividades presenciais, não seja prejudicado, já que durante o período de entregas a padaria fica com dois funcionários a menos. Em breve, nosso serviço será feito por motos. Isso só será possível graças à fidelidade dos nossos clientes", explica a gerente Carla Cosendey.

SAÚDE DOS IDOSOS

Ainda segundo Carla, os idosos são prioridade na hora da entrega por estarem no grupo de risco para a covid-19. "O cuidado com esse público começou de forma despretensiosa, apenas para ajudá-los na manutenção do isolamento social. Foi a forma que encontramos de contribuir para a saúde deles. Temos todo o carinho por eles", afirma.