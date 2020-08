Celebração à infância em Magé

A "Semana Nacional da Educação Infantil", em Magé, tem sido de comemorações. As creches e escolas municipais estão publicando nas páginas de cada unidade escolar, videos com oficinas, histórias e brincadeiras destinados aos alunos. Amanhã, terá uma live destinada ao público infantil com o tema 'Cirandas Brasileiras', na página da prefeitura de Magé nas redes sociais.

A coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Fernanda Leônidas, dá uma prévia do que as crianças e os familiares podem esperar da programação."Com cantiga de roda, muitas músicas, para as famílias se divertirem, relembrarem as brincadeiras, e o mais importante que é celebrar a infância".

Ainda de acordo com a coordenadora, a realização dessas ações são importantes para estimular interações entre estudantes e a escola, mesmo durante o período da pandemia com o isolamento social.

"Essas atividades têm como objetivo valorizar a infância e manter o vínculo dos alunos com as unidades de ensino. Mesmo estando distantes fisicamente, nós não deixaremos de comemorar essa data. Então todos os dias durante essa semana, tivemos vídeos com sugestões brincantes para alegrar os dias dos nossos pequenos", afirmou.

As creches municipais do Parque Estrela, Mansão das Rosas e Maria Pires Araújo, promoveram além dos vídeos, a 'Caravana da Saudade' e o 'Stop Kids', que são ações presenciais, que seguiram todas as medidas sanitárias de segurança que a pandemia exige. E para matar um pouco da saudade, funcionárias e professoras da Creche Municipal Aracy da Silva Correa, entregaram cartinhas aos alunos através do 'Correio Vivo do Amor'.