Ação oferece práticas esportivas em Belford Roxo

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) de Belford Roxo está de volta. No mês de agosto, a iniciativa, que proporciona atividades esportivas espalhadas por 40 núcleos em todo o município, retomou suas ações. Apesar do município ter registrado alta nos casos de covid-19, a prefeitura garantiu que o programa retornou seguindo as determinações de segurança em função da pandemia.

Com regras de distanciamento, limpeza das mãos com álcool em gel e o uso de máscaras, foram disponibilizadas de forma gratuita, as atividades esportivas como futebol, danças, lutas (karatê, por exemplo), ginásticas, natação, xadrez, artesanato, música, jump, fitdance, funcional e futsal. As modalidades funcionam nos turnos da manhã, tarde e noite.

"O Pelc é um projeto que deixa a vida mais saudável. O cidadão escolhe a sua atividade e isso se reflete em uma melhor qualidade vida", destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Andrew Renato.

Os interessados em fazer parte da iniciativa podem se inscrever no núcleo de sua escolha, munidos de documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Para mais informações, basta procurar a Vila Olímpica de Belford Roxo, na Rua Lecilio, s/n, no bairro de Nova Piam, ou entrar em contato pelo telefone (21) 2761-7275.