Transporte público de graça em Magé

A Prefeitura de Magé garantiu que a gratuidade no transporte público continua através do Vale Social, mesmo com as restrições impostas pela covid-19. O benefício garante viagens gratuitas para as pessoas com deficiência, com doenças crônicas que estejam realizando tratamento médico ou que façam uso de algum medicamento em unidade pública de Saúde cuja interrupção possa acarretar risco de morte.

A entrega dos cartões do Vale Social, durante a pandemia, pode demorar mais do que os 90 dias normais.

A solicitação do benefício deve ser feita diretamente na Secretaria Municipal de Transporte (Setrans), localizada na Alameda Renatinho, na Limeira, sexto distrito de Magé.

Os documentos necessários para realizar o pedido são: a cópia da Certidão de Nascimento ou RG; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência e do RG do titular (caso não seja o próprio); uma foto 3×4 original e recente; e ficha de cadastro com laudo médico devidamente preenchido pelo médico solicitante, que pode ser emitida no site http://www.valesocial.rj.gov.br/formularios ou na própria secretaria.

Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem está solicitando o benefício, é necessário anexar uma declaração própria da Setrans. Menores de idade ou adultos incapazes, devem apresentar cópia da identidade do responsável ou representante legal.

O solicitante deve acompanhar o processo de análise do Governo do Estado, através do site http://www.valesocial.rj.gov.br/index.php/consulta. Concluído o processo, basta ligar para o telefone (21) 2127-4000 e verificar em qual posto de atendimento será realizada a retirada do cartão gratuidade.