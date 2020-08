Serviço online gratuito para mulheres que sofrem violência

Divórcio. A procura por essa palavra no Google cresceu 9.000% desde que as medidas de isolamento social começaram a vigorar para conter a pandemia do novo coronavírus. O número mostra que o excesso de convivência abalou seriamente os relacionamentos e agravou outro comportamento que já fazia parte do cotidiano de muitas brasileiras: violência doméstica.

Pensando no socorro imediato às vítimas, a startup Divórcio Consensual, criada por uma moradora de Duque de Caxias, acaba de lançar o "botão do pânico", ferramenta que vai ajudar mulheres que vivem esta situação.

A funcionalidade permite que as mulheres agredidas recebam apoio jurídico e psicológico gratuito. As vítimas podem fazer a denúncia de agressão de forma imediata e ser atendidas por um advogado, em tempo real, ou agendar atendimento online com um dos advogados parceiros da plataforma.

"Grande parte dos pedidos de divórcio que recebemos na plataforma são de mulheres na faixa-etária de 35 a 50 anos. Identificamos que no período de março a junho, o percentual de mulheres nessa faixa-etária que relatava sofrer agressões físicas era em média de 28%. Foi diante desses relatos que resolvemos disponibilizar o botão de denúncia juntamente com o apoio dos nossos advogados e psicólogos para as vítimas", explica Marina Monteiro, advogada que administra os pedidos de divórcio na plataforma e co-fundadora da startup.

Na plataforma Divórcio Consensual, todo advogado que recebe uma nova solicitação de divórcio realiza uma chamada para fazer uma entrevista com a pessoa. Após essa conversa a mulher será encaminhada para uma sessão de terapia online gratuita com a duração de 1 hora. O objetivo é ajudar a identificar os casos de agressão com mais rapidez, além de agilizar o pedido de divórcio em caráter de urgência.