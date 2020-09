Projeto promove debate social com estudantes

A Nortear Educ promoveu, ontem, a primeira edição online do CIEPx, um circuito de bate-papos e palestras sobre temas atuais, que já vem atuando há três anos nas escolas públicas da Baixada Fluminense. O objetivo foi ampliar o espaço da sala de aula por meio do debate e reflexão de assuntos que ajudarão na formação da cidadania e do pensamento crítico do aluno.

O projeto tem a idealização de Júlia Pontes, 26, e Samuel Souza, 20, moradores da região. Esta edição surgiu a partir do questionamento de como os alunos estão se sentindo neste período de pandemia.

"A gente sabe que a escola é um lugar de sociabilidade e acolhimento, às vezes o único, e estamos vendo como está fazendo falta no dia a dia. Por isso, decidimos fazer esta edição, para mostrar que estamos juntos nessa e que eles são peça fundamental na nossa sociedade", comenta Júlia, diretora-geral da Nortear Educ.

A primeira edição online contou com uma grande roda de conversa sobre sociedade e futuro, além de atrações musicais e stand-up comedy. Entre os convidados, a cantora Letrux, o professor e mestrando em Ensino de História Napoleão Junior, e a DJ Tamy Reis estiveram presentes. Também participaram personalidades importantes, como a cantora Elza Soares, a apresentadora Alinne Prado e o ator e cientista social Rodrigo França, que gravaram mensagens de apoio aos estudantes.

O CIEPx é um evento realizado desde 2017 em escolas públicas da Baixada e foi inspirado no TEDx's Talks, que são realizados em todo o mundo.

"Nós sempre assistimos as palestras do TEDx e vimos como era inspirador e importante ouvir aquilo, mas não tão acessível para todos. Decidimos criar uma versão que acontecesse dentro dos colégios e no período de aula dos alunos e discutindo temas que eles escolhem", explica Samuel Souza, diretor criativo da instituição.

Questionado sobre a possibilidade de realizar mais lives ao longo do ano, Samuel afirmou ter a pretensão de fazer outras transmissões, mas não sabe dizer, ao certo, quando poderá colocá-las em prática.

"A gente tem realmente planos para produzir lives iguais a essa que fizemos, mas tudo depende de como estiver a questão de acesso dos alunos. Nosso objetivo será sempre tentar alcançar um número maior de pessoas para participar".