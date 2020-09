Belford Roxo receberá R$ 2,2 milhões do Governo Federal

O Ministério de Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 8,4 milhões para dar continuidade a obras de saneamento básico em oito estados. Dentre os beneficiados, a cidade de Belford Roxo será contemplada com R$ 2,2 milhões. Serão realizadas obras de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, abastecimento de água e saneamento integrado.

Segundo a prefeitura, a verba federal será usada para dar continuidade das obras de saneamento integrado nos bairros São Leopoldo, em 39 ruas, e Shangrilá, em 37.

Ainda de acordo com as autoridades do município, segundo o projeto, serão oferecidos, nas duas localidades, os mesmos serviços: obras de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação e sinalização viária horizontal e vertical.

O pacote ainda inclui uma rede adutora, quase dois quilômetros de ligações domiciliares, uma elevatória e uma estação de tratamento de esgoto.