Flexibilizar ou restringir? Eis a questão

O coronavírus já deixou 2.681 mortos e registrou 37.904 casos, somente na Baixada Fluminense. A região tem municípios em estágios diferentes de contágio pela covid-19. Dentre as 10 cidades mais atingidas pelo vírus, três ficam na região: Duque de Caxias está em 4º lugar (8.236), Belford Roxo em 5ª colocação (7.794) e Nova Iguaçu ocupa a 8ª posição no ranking estadual (5.490). Embora ampliação das restrições na região não é unanimidade assim como a flexibilização também não, dessa forma, as ações de enfrentamento à pandemia variam de acordo com a cidade.

Em Duque de Caxias a prefeitura prorrogou até 14 de setembro as medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em toda a cidade. O decreto determina que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão adotar a restrição da aglomeração de pessoas em suas instalações, mesmo em ambientes abertos, além de disponibilizar álcool em gel. Ainda de acordo com o documento, as aulas na rede pública de ensino também ficam suspensas até esta mesma data.

Em Belford Roxo as medidas que restringem a circulação de pessoas serão mantidas até o dia 15 deste mês. Continua proibida a realização de eventos em locais fechados, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas tais como: evento de esporte, show, salão de festa, casa de festa, evento científico e afins. É obrigatório o uso de máscaras de proteção nos meios de transporte coletivo e individual de passageiros. Os ônibus estão proibidos de diminuir a frota em circulação, e devem levar apenas passageiros sentados.

Em Nova Iguaçu, a prefeitura se limitou a dizer que estão restritas no município as atividades coletivas e com público", mas não detalhou como funciona na prática e o que está liberado ou proibido.

Magé também prorrogou as medidas restritivas. As aulas permanecem suspensas em todo sistema de ensino, seja em estabelecimentos públicos ou privados, até o dia 11 de setembro. O município contabiliza 3.272 casos de coronavírus e é o 4º maior número de contaminados na região.

Flexibilização

A prefeitura de Itaguaí flexibilizou a abertura de restaurantes, salões e casas de festas, que agora podem realizar eventos sociais, como casamentos, formaturas e festas de aniversário, sem a utilização de pista de dança, desde que respeitado o limite de 50% da capacidade de lotação. No entanto, não é permitido ultrapassar a quantidade de 200 pessoas e os participantes precisam ter a temperatura verificada. A cidade tem, até o momento, 2.156 confirmações de covid-19.

Sob orientação e estudo da Comissão Técnico Científica de combate ao covid-19, Queimados adotou a reabertura gradual do comércio na cidade. Nesta 3ª fase, de um total de seis, salões de festas estão autorizados a realizar casamentos, desde que mantenham sua capacidade reduzida para 30% do limite de convidados, respeitem o espaço de 10m² por pessoa e não utilizem pista de dança. Também está proibida a permanência de mais de duas pessoas por mesa, exceto quando for o caso de serem membros da mesma família. Bares e restaurantes também passaram a funcionar com até 50% do limite de capacidade.

Ainda permanecem suspensos em Queimados, feiras, eventos esportivos, shows, comícios, passeatas e afins) e aulas da rede pública e privada, inclusive nas unidades de ensino superior. Esportes coletivos e funerais com mais de duas horas de duração também seguem proibidos. A prefeitura garante que a flexibilização em fases pode ser revogada caso haja um aumento superior a 10% do número de casos de covid-19 de uma semana epidemiológica para a outra ou a superação do percentual de 70% da taxa de ocupação de leitos no município.