Atendimento nutricional virtual para moradores da cidade de Magé

A Prefeitura de Magé manteve o atendimento nutricional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) de forma online, por conta da pandemia. As consultas foram adaptadas e estão acontecendo remotamente.

Segundo o departamento de nutrição de Magé, manter o acompanhamento durante a pandemia é fundamental. O público alvo consiste de pacientes do grupo de risco, como diabéticos, hipertensos e gestantes, por exemplo.

A consulta online é marcada a partir do encaminhamento pela Unidade de Saúde da Família (USF) de referência do usuário, e ao ser encaminhado, o profissional recebe dados e medidas do paciente

Para ser atendido, o paciente pode estar em casa e precisa apenas ter disponível uma conexão à internet. Caso não possua, a consulta também pode ser feita pelo telefone.

Diversas especialidades

Os oito polos NASF, que são Horto, Maurimarcia, Guarani 1, 2 e 3, Ilha, Novo Horizonte, Vila Carvalho e Parque Santana, estão atendendo por teleatendimento as especialidades de pediatria, psicologia e fonoaudiologia.

Assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas estão atendendo presencialmente, respeitando os protocolos de segurança e agenda reduzida seguindo critérios para o momento de pandemia.