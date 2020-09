Paquerando a fama

A Baixada Fluminense é um celeiro de talentos no meio artístico. Um dos valiosos nomes da nova sagra da região é o ator, cantor e dançarino Daltom Reis, 19. Acostumado a brilhar nos palcos e receber aplausos, o jovem morador de Duque de Caixas também entrou na onda do novo normal cultural: programação online. Ele está no elenco da websérie musical adolescente "Crush", que será lançada no próximo dia 21 de setembro no YouTube.

O enredo da websérie aborda experiências dentro do universo adolescente, trazendo à tona discussões sobre temas como relacionamentos, amor, amizade, nudes, aplicativos de mensagens, música, e muito mais. Na trama, o caxiense interpreta Breno, que é um adolescente confuso, que fala frequentemente sem pensar, e "vacila", às vezes, mas no fundo é um cara legal.

"Crush" terá seis episódios, com duração média de 20 minutos cada, no link https://www.youtube.com/issoecrush). A trama conta a história de três melhores amigos, Madu, Pedro, Ciça e de outros jovens. A ideia de roteirizar um espetáculo de teatro musical para adolescente partiu de uma proposta, feita por uma amiga de Mariana Azambuja, idealizadora do projeto.

"O roteiro foi inspirado em experiências da nossa adolescência, do nosso colégio, com atualizações de histórias vivenciadas por nossas filhas, além das preciosas colaborações trazidas pela Lulu e sua vasta experiência com seus pacientes adolescentes", explica Mariana Azambuja, idealizadora da websérie.

O envolvimento de Daltom com o meio artístico começou há dez anos, com as aulas de teatro, dança e música. Uma rotina que ele relembra com carinho, apesar dos perrengues que passava para se deslocar da Baixada para a Zona Oeste, onde estudava.

"Como eu moro em Caxias demorava bastante para chegar até a Barra da Tijuca. Até quatro horas, em dias com mais trânsito. Mas na média o trajeto ficava em umas duas horas. Quando eu comecei a estudar lá, com 17 anos, estava terminando o ensino médio, então era ainda mais complicado".