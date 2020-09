Firjan abre inscrição para cursos gratuitos

A Firjan Senai abriu 675 vagas para diferentes cursos gratuitos na Baixada Fluminense nas unidade de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Itaguaí. As matrículas devem ser realizadas até o dia 13 de setembro.

As aulas começam no dia 15 de setembro nas seguintes cursos: Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Editor de Vídeos, Editor de Projeto Visual Gráfico, Supervisor de Confecção, Administrador de Banco de Dados, Mantenedor e Controler de Plantas Industriais, Assistente de Moda - Desenvolvimento de Coleção, Assistente de Produção Industrial, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Desenvolvedor de Aplicativos e outros.

Segundo Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan Senai, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos. "Com a pandemia, muitas restrições foram impostas a pessoas e instituições, destacando a suspensão das aulas presenciais. Mergulhamos nos processos de aprendizagem e estruturamos oferta de cursos viáveis para desenvolvimento online".

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, considerando o número de vagas divulgado no edital. A inscrição deve ser feita no site www.firjansenai.com.br/vagasgratuitas. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.