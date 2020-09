Belford Roxo batendo um bolão

O futebol carioca sempre foi um dos regionais mais competitivos do país e mobiliza cada vez mais um número maior de pessoas, que, apaixonadas, desenvolvem um carisma pelo esporte. Foi pensando em participar desse ambiente que o clube Sociedade Esportiva Belford Roxo (SEBR), da Baixada, foi fundado em junho deste ano, em meio à pandemia, e começou seus trabalhos com uma avaliação para captar jovens talentos para a categoria sub-17.

Com mais de 200 presentes na primeira seletiva, realizada no fim de agosto, no Estádio José Alvarenga, o projeto do Belford Roxo, além de colher jogadores, prevê a inauguração de uma arena própria - em fase adiantada de construção (vestiários e gramado prontos) - no mês de novembro, visando à disputa do Campeonato Carioca profissional em 2021.

Atual presidente do clube, que gastou cerca de R$ 30 mil para elaborar todo o processo de montagem da equipe sub-17, Reginaldo Gomes revela estar confiante com o futuro do time e não escondeu a felicidade de participar da criação do elenco. "Nossa expectativa no primeiro dia de avaliação foi mais do que atingida. Tivemos mais de 200 atletas participando dos treinamentos e isso mostra a força do nosso conjunto", diz o dirigente.

Um dos idealizadores de todo o projeto, Gustavo Barros, vice-presidente de futebol do clube, afirma que a montagem do elenco serve não só para alavancar o Belford Roxo, como também para mostrar a finalidade social e estrutural da iniciativa, que deve ajudar a vida de dezenas de jovens da periferia.

Além de pôr em prática esse objetivo, a SEBR já está tomando as primeiras medidas com relação à formação da comissão técnica e membros adjuntos. O treinador Vladmir Soares foi escolhido para comandar a equipe sub-17 e orientou as garotos que participaram da seletiva.