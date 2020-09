Vacinação contra sarampo prorrogada em Queimados

Se você faz parte do público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo, mas ainda não garantiu sua dose do imunizante, fique atento: o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para você se proteger contra a doença, mas ainda sem a data definida. O imunizante, que é destinado a pessoas com idade entre seis meses e 49 anos, está disponível em 17 unidades de saúde (exceto Cethid, Cemeq e UBS Belmira Vargas). Basta procurar a unidade de saúde mais próxima portando identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Desde o início da ação, em 23 de março, mais de seis mil pessoas já foram imunizadas contra o vírus em Queimados. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Osiris Melo, a meta do governo municipal é alcançar 95% do público-alvo. "É importante que todos os moradores que se encaixam no grupo prioritário procurem a unidade de saúde mais próxima de casa para se proteger contra a Influenza. Vale ressaltar que esse imunizante não previne o novo coronavírus, mas impede uma sobrecarga no sistema respiratório, condição que agravaria a doença", explicou o gestor.

A vacinação contra o sarampo é uma estratégia do Ministério da Saúde para interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil. As duas primeiras etapas ocorreram em 2019, com a realização de ações nacionais, em outubro, para crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade. A segunda etapa foi realizada em novembro para a população de 20 a 29 anos. A terceira etapa, que ocorreu entre 10 de fevereiro a 13 de março deste ano, teve como público-alvo a população de 5 a 19 anos.

Diante da atual situação, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ações em conjunto com os estados com o objetivo de interromper a circulação do vírus do sarampo. Encontra-se em processo de elaboração o 'Plano de Ação para Interrupção da Circulação do Vírus do Sarampo no Brasil, 2020'. Este plano tem como objetivo elencar as atividades fundamentais e necessárias aos três entes federativos, envolvendo vigilância, imunização, laboratório e assistência, para que se possa alcançar a eliminação do sarampo no país.