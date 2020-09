Oportunidade de qualificação profissional em Belford Roxo

A Secretaria de Trabalho de Belford Roxo abrirá seis cursos gratuitos de profissionalização em diversas áreas. As inscrições iniciam amanhã e contam com temas como: introdução ao mercado de trabalho, focado no primeiro emprego; estimulação cognitiva para cuidadores; reflexologia podal, que consiste em massagem terapêutica para os pés; massoterapia; recepcionista hospitalar; e balconista de farmácia.

O secretário municipal de Trabalho, Adriano Nascimento, explicou que alguns cursos já estão em fase de encerramento para que novas turmas sejam abertas, além da qualificação ser peça importante no mundo competitivo do trabalho. "Com essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. A vida está começando a voltar ao normal. Estamos oferecendo oportunidades de reinserção no mercado de trabalho", ressalta o secretário.

As aulas são presenciais e vão acontecer duas vezes por semana na sede da Secretaria Municipal de Trabalho (Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305, Centro), respeitando os protocolos sanitários de segurança. As turmas sob comando da professora Cláudia Hosana terão capacidade máxima de 15 alunos, evitando, dessa forma a aglomeração de pessoas. Obrigatório uso de máscara de proteção e álcool em gel.

Os interessados devem realizar a partir de amanhã as inscrições também na sede da secretaria. É necessário levar cópia da carteira de identidade, CPF, foto 3X4 e comprovante de residência. Para os cursos de introdução ao mercado de trabalho (1º emprego); recepcionista hospitalar; e balconista de farmácia é exigido o ensino fundamental completo. Os outros são livres.

A esteticista de 48 anos, Giselia Alves, de Nova Iguaçu, participou da edição do ano passado do curso. Mesmo já trabalhando na área e com conhecimentos em estética, a profissional procurou se qualificar e fez os cursos de massoterapia, massagem modeladora e reflexologia podal oferecidos pela prefeitura. Atualmente, Giselia divide uma sala de estética junto com uma amiga, na cidade iguaçuana.

"Eu já tinha feito cursos, mas queria pegar mais experiência e conhecimento. Gosto de estar sempre evoluindo aí fiz esses três. Tirei um mês para me dedicar aos ensinamentos práticos e técnicos, que já começam desde o primeiro dia, fato que agregou no meu trabalho. Fiquei satisfeita com o ensino. Inclusive a reflexologia e a massagem eu nunca tinha feito, então foi maravilhoso para mim, porque pude agregar esses serviços nos meus atendimentos".