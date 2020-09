Na luta contra a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Guapimirim instalou inúmeros lavatórios públicos em várias localidades, desde o Centro do município até os locais mais afastados, como nos bairros de Santa Eugênia, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia, sempre onde há maior circulação das pessoas. As autoridades estão aproveitando material reciclado de pneus e galões reutilizados para a construção dos lavatórios, equipados com sabonetes, saboneteiras, lixeiras sustentáveis e suporte de papel.

Empresários do município apoiaram inteiramente a ideia. A empresa Guapi Papéis, por exemplo, doou vários galões para que o projeto fosse concretizado. Além dela, Silvio Gomes, comerciante que há 16 anos é gerente do Supermercado Terê Guapi, no Centro, não esconde a satisfação em colaborar com o projeto. "Acreditamos que, neste momento, a parceria com a Prefeitura seja importante, pois estamos ajudando a população guapimirense. Não podemos ficar de braços cruzados diante de uma pandemia como esta", conta o comerciante.

Elizabete Couto, cuidadora, também aprovou os lavatórios: "Achei perfeito. A gente encosta no dinheiro e não tem onde lavar as mãos. Acabei de pegar nas notas e já encontrei esta pia para me desinfetar. Muito bom, sinto-me mais segura", conclui ela. O apoio dos guapimirenses tem sido positivo com o cuidado em preservar os lavatórios públicos e nas demais frentes de higienização da cidade.