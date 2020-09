Cardápio digital estreia no Shopping Nova Iguaçu

Os clientes do Shopping Nova Iguaçu acabam de ganhar mais um canal para buscar as opções de restaurantes que melhor se encaixem nas suas preferências. Agora, além da tradicional pesquisa por estabelecimentos na busca do Google ou pelo Google Maps, o consumidor pode fazer seu pedido sem precisar entrar em qualquer aplicativo ou site. O objetivo é ajudar a reduzir o desgaste na procura pelas melhores opções de restaurantes.

Para isso, basta buscar por um restaurante que faça parte do catálogo do FoodStop, cardápio digital das operações de alimentação e gastronomia do Shopping Nova Iguaçu. A novidade é fruto da parceria entre a Onyo, empresa desenvolvedora da plataforma FoodStop, especializada em operações digitais de food service, e o Google.

Agora, com apenas alguns cliques, é possível escolher o estabelecimento, o canal que quer fazer o pedido e a modalidade de consumo (delivery ou retirada). Ao concluir o pedido, o consumidor ainda pode utilizar a funcionalidade integrada de pagamento Google Pay. Assim, não é necessário digitar o endereço residencial, lembrar o login da conta ou informações do cartão de crédito. Com a compra finalizada, um resumo e opções para entrar em contato com o restaurante e rastreamento do pedido serão enviados por e-mail ao usuário.

A novidade começa a chegar aos consumidores nesta semana. Dez estabelecimentos do shopping conectados ao FoodStop já contam com a solução: Billy The Grill, Bob's, Bora Sushi, Boteco do Manolo, Cheirin Bão, Giraffa's, Subway e Yoggi.

Aplicativo

A nova funcionalidade do aplicativo do Shopping Nova Iguaçu oferece um cardápio digital dos restaurantes e operações da praça de alimentação para que os consumidores possam escolher como e quando querem receber suas refeições. Para usufruir do serviço, o cliente pode fazer o pedido pelo seu próprio celular, pagar online e optar por receber na mesa da praça de alimentação, em casa, no trabalho ou buscar no restaurante. A iniciativa ainda busca evitar filas e aglomerações com o serviço, que não necessita de contato.

Para garantir também agilidade e o comprometimento no atendimento, a plataforma ainda permite ao consumidor visualizar, em tempo real, quanto tempo cada restaurante leva para preparar o prato, antes mesmo de fazer o pedido. A expectativa é que a solução que integra o on-line com o off-line esteja implementada até o fim de setembro em 20 empreendimentos do grupo Ancar Ivanhoe, do qual o Shopping Nova Iguaçu faz parte.