Marca de roupas de Caxias aposta em representatividade

Oportunidade e representatividade sempre foram as peças mais importantes da marca de roupas Karamello Rio, da caxiense Rosilane Jardim, de 50 anos. Nascida e criada no município de Duque de Caxias, a empresária celebra suas raízes e reforça a beleza delas em suas coleções, de manequins do PP ao G3.

Para exaltar a mulher em todos seus contornos, por meio da campanha #ParaTodaBelezaQueExiste, a marca abre suas vitrines para a coleção de Wagner Bittencourt, ganhador do concurso Jovens Talentos do Senac. É o que as freguesas poderão achar nas lojas presentes também em Nilópolis, Nova Iguaçu, Bangu, Méier, entre outras. A confecção gera trabalho para 85 pessoas.

A história de sucesso começou há 30 anos, no quintal da casa de empresária. Na infância, viu a mãe trabalhar atrás da máquina de costura para sustentar sete filhos. Nos anos 1990, ela precisou colocar em prática as habilidades herdadas e a formação em Moda para superar dificuldades financeiras. Agulha, linha e tecidos a postos, passou a confeccionar roupas com o marido Kleber do Santos, sem imaginar o que o futuro e o trabalho reservavam.

"Dois jovens sem lenço e sem documento, fazendo roupas para sobreviver. Não esperávamos chegar tão longe. Temos uma longa estrada e bagagem, mas mantemos nossos pés fincados no chão. O diferencial da nossa marca é justamente sermos pessoas normais e trabalhar para mulheres comuns", define Rosilane, que lembra de quando abriu uma loja no Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e não conseguiu conter as lágrimas, porque se lembrou de que em sua juventude não frequentava o espaço, devido à situação financeira em que vivia. A conquista a ajudou a valorizar suas origens ainda mais.

"Anos se passaram e eu vi o mundo, mas vi também que podemos dar valor ao que somos e ao que temos. Para mim, o que importa é que existe vida do outro lado do Túnel Rebouças, a gente só precisa perceber a beleza. Por isso, faço da Karamello uma marca com olhar refinado, mas que converge com as pessoas da cidade. Sem frescuras, mas com qualidade, bom gosto e acima de tudo, um sorriso largo".