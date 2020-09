Caxias Music Festival começa hoje com artistas antológicos

Em sua terceira edição, o Caxias Music Festival terá este ano uma versão virtual de hoje a domingo. Os artistas farão os shows no palco do Teatro Raul Cortez, no Centro, e performances diretamente dos seus estúdios, seguindo todas as normas de segurança exigidas pelos órgãos de saúde durante a pandemia, como uso de máscaras, do álcool gel e sem plateia no teatro.

A produção e curadoria do Caxias Music Festival fica a cargo dos agitadores culturais Armando Louder e Fabio Pedroza, que são músicos, DJs e trabalham com inúmeros projetos no Rio de Janeiro.

"Estamos muito felizes e satisfeitos pela proporção que o evento tomou, pela grande procura e aceitação dos músicos e artistas de diversas áreas em integrar o festival", afirma Fabio.

A programação começa hoje, às 15h30, com transmissões feitas pelo canal oficial do Caxias Music Festival no YouTube. Astros como Gerson King Combo se unem a roqueiros dos anos 1980, como Humberto Effe e Guilherme Isnard, grupos como Finis Africae prometem momentos ótimos. Os espectadores são convidados a fazer contribuição voluntária e consciente com cotas de R$ 10. No dia do festival, será através do celular mirando o QR code da PicPay, que aparecerá no canto da tela das transmissões.