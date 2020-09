A Casa Fluminense e a Fundação Cidadania Inteligente começaram, nesta quarta (16) , o Lab Giro 2020, um curso de formação gratuita, online e pioneiro, voltado para lideranças sociais. Nesse sentido, o Lab tem o objetivo de fortalecer as pessoas engajadas com atuação voltada para enfrentamento das desigualdades nos seus bairros e favelas, além do acesso a direitos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação é uma dentre outras duas do Giro 2020, que consiste em uma iniciativa da sociedade civil que busca fortalecer a democracia, antes, durante e depois das eleições, através de uma agenda propositiva, processos formativos e mobilização social. O Mapa da Desigualdade da Casa Fluminense reúne dados de segurança, gestão pública, emprego, dentre outros, na Região Metropolitana. Na Baixada Fluminense, alguns números chamam a atenção, como o caso de Guapimirim, que apresenta 100% do percentual de pessoas negras assassinadas pela polícia, com dados de 2019 do Instituto de Segurança Pública (ISP). O índice de 6,4 empregos formais para cada 100 habitantes, do município de Japeri, também expõe as desigualdades. "Fortalecer a atuação de lideranças sociais na Baixada Fluminense é fundamental para o próximo ciclo de planejamento das cidades da região. Temos visto a diferença que pessoas engajadas e dispostas a movimentar seus bairros e favelas tem feito no período da pandemia, que escancarou ainda mais as desigualdades sociais. Neste sentido, nos colocamos a tarefa de gerar oportunidades de formação e articulação em rede através do Lab Giro Lideranças e assim fomentar o monitoramento local para 2021", ressalta Douglas Almeida, coordenador de mobilização da Casa Fluminense. Ao longo de duas semanas, os participantes do Lab Giro Lideranças vão acessar videoaulas com compartilhamento de conteúdos de políticas públicas, ferramentas de comunicação e experiências de mobilização, além de oficinas práticas estratégicas. Foram selecionados ao todo 92 participantes, sendo 29 deles da Baixada Fluminense. Maria Luiza Freire, coordenadora da Fundação Cidadania Inteligente no Brasil, comenta sobre a necessidade do respeito às questões sociais. "O Rio de Janeiro é historicamente desafiador para lideranças que promovem e/ou fortalecem projetos políticos. O ano de 2020 amplia esses desafios, mas também fortalece os laços e compromissos com a defesa das prioridades sociais dos bairros, favelas e territórios. Com o Lab, a liderança social que deseja impulsionar temas mais estratégicos para o seu bairro ou sua favela, vai estar fortalecida com conteúdos e ferramentas para incidir e ampliar a própria atuação local. Além disso, se insere em uma rede de agentes que buscam se apoiar nesse processo".

Baixada presente

A professora e graduanda em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Débora Silva é uma das pessoas que está participando do Lab Giro Lideranças. De Belford Roxo, ela tem uma ampla atuação no município com doações de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio do programa social "Sim! Eu Sou do Meio", que coordena. Além disso, o projeto utiliza recursos da educação, cultura, esporte, cuidado com o meio ambiente e práticas de alimentação saudável.

"A experiência no Lab vai me proporcionar um olhar mais crítico e propositivo a respeito das necessidades do meu município (Belford Roxo). Não há possibilidade de transformação sem educação, e, falando nisso, a proposta educacional do Lab, pensando a cidade, é fundamental para não termos o mais do mesmo. Vai ser um espaço em que minha voz será ouvida, e será possível unir forças com outras lideranças, mostrando as especificidades da Baixada Fluminense".

