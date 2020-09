A Escola Municipal Ubirajara Ferreira, no bairro Inconfidência, em Queimados, foi a melhor unidade educacional municipal avaliada pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em toda a Baixada Fluminense. O índice, que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira, foi divulgado nesta terça-feira (15) e colocou a escola - que conta com cerca de 250 alunos - no topo do ranking da região. No geral, o município alcançou pela segunda vez consecutiva a melhor avaliação de sua história (4,85) e ficou entre os três melhores da Baixada Fluminense.



Outros destaques em relação ao desempenho da escola foram observados na avaliação dos anos iniciais, também em Matemática (251,97) e Português (235,73). A E.M. Pastor Arsênio (Coimbra) foi a segunda melhor da região em Língua Portuguesa. Vale ressaltar ainda o desempenho das unidades Luiz de Camões (localizada em bairro homônimo) e Gilvanei Fonseca (São Jorge), que figuram entre as melhores do estado em índice de aprovação com nota máxima (1,0).



O Ideb é o principal indicador de qualidade da educação básica. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil, para os municípios. A média final é dada através da soma das notas do 5° e 9° anos, divididas por dois. O Mec (Ministério da Educação) estabeleceu meta para cada rede e escola, a ser cumprida a cada ano até 2021.