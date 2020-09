A Prefeitura de São João de Meriti, no dia 3 de outubro, dará início à Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2020. O evento é organizado pela Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do município, conforme determina o Estado. A ação vai acontecer em diversos pontos espalhados pela cidade nos dias 3, 17 e 24 de outubro, das 8h às 17h.

Devido ao período de pandemia de covid-19, algumas medidas de segurança serão obrigatórias na hora de vacinar o pet, tais como: comparecer obrigatoriamente de máscara, manter o distanciamento social, seguir as recomendações dos organizadores e ir apenas uma pessoa da família (exceto se for vacinar mais de um animal).

Nos cães e gatos o vírus da raiva geralmente causa inquietude, agressividade e angústia. É possível também uma forma de manifestação sem agressividade, onde há sinais de paralisia que evoluem para a morte. Os animais doentes costumam apresentar também dificuldade para engolir; salivação abundante; mudança de comportamento; mudança de hábitos alimentares; e paralisia das patas traseiras. O controle da raiva animal inclui a vacinação de cães e gatos, a partir de três meses de idade

Em humanos, a raiva se manifesta, inicialmente, com mal-estar, aumento de temperatura corporal, falta de apetite, dor de cabeça, enjoos, dor de garganta, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. O indivíduo sente dor, queimação e formigamento no local da mordida. Essas alterações duram de 2 a 4 dias. A infecção avança com o surgimento de ansiedade, febre, delírios, espasmos musculares involuntários e/ou convulsões.