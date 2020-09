São João de Meriti: hospital municipal exclusivo para covid-19

O Hospital Municipal de São João de Meriti é a referência do município para atender os pacientes graves de covid-19. A prefeitura inaugurou a unidade de saúde em maio, no mesmo local onde funcionava o Posto de Assistência Médica (PAM). Desde aw abertura foram internados mais de 250 pacientes, nos 30 leitos de UTI disponíveis. Outros 59 doentes receberam alta e 66 morreram. Assim que finalizadas as obras no segundo e terceiro andares o hospital terá capacidade para 110 internações.

O atendimento realizado é exclusivo aos casos mais delicados de coronavírus, sendo uma unidade de saúde de retaguarda para São João de Meriti. A assistência inicial, em casos de suspeita da doença, podem ser feitas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e postos de saúde da cidade. No momento, há 14 pacientes internados com covid-19 na unidade.

Uma das 59 pessoas que receberam alta da unidade de saúde foi Eulalia Alves Camarinho Nascimento, de 58 anos. Ela passou 40 dias internada no Hospital Municipal e teve alta há cerca de dez dias. De Belford Roxo, ela segue a recuperação em casa com a ajuda do marido e dos filhos.

"Os dias que eu fiquei lá foram dolorosos e muito tristes. Pensei que eu nem ia voltar para casa, passei muito mal. Eu quase fui entubada, mas consegui reagir ao tratamento e não precisei. Teve momentos que até desacreditei da vida, mas graças a Deus hoje estou aqui junto com a minha família, me sinto feliz por conseguir sair daquela situação. Quem me ajudou muito foi a equipe da enfermagem, com profissionais excelentes. As enfermeiras me tratavam como se eu fosse da família e isso contribuiu demais para minha recuperação. Ainda não estou 100%, mas estou me recuperando aos poucos", garante Eulalia.

A paciente que venceu a covid-19 relembra ainda do momento da notícia da alta e da emoção de estar de volta com a família. "Na saída do hospital foi uma alegria tremenda, porque eu vi quantas pessoas tiveram um carinho tão grande comigo, sendo que nem me conhecem. Só tenho a agradecer pelo cuidado e carinho. É muito bom estar de volta com a família, principalmente para mim que faço tudo em casa e tenho uma vida ativa."