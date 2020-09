Nilópolis inaugura ONG nesta quinta-feira

A Organização não Governamental (ONG) Construir vai ser inaugurada na próxima quinta-feira (24), em Nilópolis. A entidade se uniu a profissionais e empresas em busca de inclusão social. São diversos projetos e serviços visando promover mudanças na sociedade por meio de capacitação, educação, saúde, esporte, utilidade pública, atendimento jurídico e bem-estar. Um dos projetos é coordenado pelo presidente da Construir, Hebert Borges, pós-graduado em direito penal e processual penal. O habeas corpus solidário tem como objetivo atender presos hipossuficientes, ou seja, aqueles que comprovem a falta de renda para custear o recurso e também não tenham advogados. Os habeas corpus serão solicitados junto ao Tribunal de Justiça (TJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), na tentativa de colocar em liberdade o preso. O presidente da ONG explica como surgiu a ideia e quais os principais objetivos que ele almeja alcançar. "Percebi as necessidades da sociedade e que poderia construir algo melhor para as pessoas. E não apenas para Nilópolis, mas atendendo todo o Rio de Janeiro. É um sonho que construí pouco a pouco e também com a ideia e colaboração de amigos e parceiros. Vamos pôr a mão na massa e juntos construir oportunidade, acesso à saúde, qualificação profissional e bem-estar", afirma Borges. A ONG terá ainda uma equipe multidisciplinar, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos. Na área educacional, haverá preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cursos de qualificação profissional e programas para a terceira idade. A partir de 25/9, os interessados podem se cadastrar pelo site www.ongconstruir.org ou pelo WhatsApp 97161-1349 para ter acesso aos serviços.

Mutirões solidários e gratuitos

Mesmo ainda sem a inauguração da sede de Nilópolis a ONG Construir vem realizando mutirões solidários na Baixada Fluminense. No sábado, ocorreu o segundo deles, em São João de Meriti. O evento reuniu equipes multiprofissionais para a prestação de serviços gratuitos para moradores do município e adjacências. Dentre eles, uma equipe jurídica direcionada para as áreas do direito do consumidor, direito do trabalho e previdência, do grupo Hebert Borges Advocacia.

Os atendimentos foram conduzidos respeitando todas as recomendações de segurança para evitar o contágio da covid-19. Os participantes foram encaminhados para o mercado de trabalho, receberam orientação jurídica e cuidados com a beleza. Houve a presença também de um balcão de empregos, oferecendo oportunidades paras as funções de auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo, balconista, operador de telemarketing, entregador, repositor, promotor de vendas e jovem aprendiz.

Galeria de Fotos Primeiro mutirão solidário, realizado no dia 22 de agosto, teve equipe jurídica para temas trabalhistas Divulgação Hebert: 'Percebi que podia construir algo melhor para as pessoas' Divulgação Hebert Borges, presidente da ONG, é pós-graduado em direito penal Divulgação 1º mutirão solidário, realizado no dia 22 de agosto Divulgação ONG Construir Divulgação 1º mutirão solidário, realizado no dia 22 de agosto Divulgação