Magé celebra Dia da Árvore com plantio de 40 espécies de mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé, através do Núcleo de Educação Ambiental, vai realizar uma ação de plantio de mudas para comemorar o Dia da Árvore. A data celebrada ontem visa conscientizar sobre a importância da conservação da natureza.

Serão plantadas cerca de 40 espécies de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em diferentes localidades do município, como Pau Grande, Piabetá, Cachoeira Grande e Cantinho da Vovó. De acordo com a equipe do núcleo, parcerias estão sendo estudadas para que outras áreas da cidade também sejam contempladas com novos plantios.

Segundo o educador ambiental Bruno de Souza, as árvores fazem parte do cotidiano e devem ser valorizadas. "É inegável a importância das árvores, seja numa escala planetária ou mesmo numa escala local, afinal está tudo interligado. Diariamente o ser humano se relaciona, nem sempre de forma harmoniosa, com as árvores. Elas são essenciais para o equilíbrio do planeta, além de prover alimentos para animais e humanos e trazer ar puro", afirma Souza.

O jardineiro representante do Projeto Reflorestar do 6º distrito, Márcio da Luz, ressalta a importância do projeto. "Qualquer tipo de ação que venha a ajudar no reflorestamento é muito importante. Se cada morador plantasse uma árvore em sua residência, já seria muito bom", diz. A costureira Mercedes Sonegheti, de 84 anos, também comenta sobre a necessidade da preservação ambiental para as futuras gerações. "Se nós formos inteligentes o suficiente para plantar uma muda, nem que seja para outro desfrutar dela, nós seremos felizes. Tem outras pessoas que virão depois de mim, então eu aplaudo essa ação de hoje", elogia Mercedes.

A tendência das grandes cidades são ambientes cada vez menos arborizados, para acompanhar os empreendimentos humanos. As árvores além de embelezar as paisagens, desempenham importantes funções, como o equilíbrio climático, redução da poluição do ar, aumento da biodiversidade e muito mais. Diante do desastre e danos irreparáveis dos incêndios do Pantanal, por exemplo, o Dia da Árvore relembra a defesa da flora, que contribui para uma fauna diversa, e, desse modo, a riqueza de espécies de animais e plantas no meio ambiente.